Туран рассказал, что делает Анчелотти великим

Бывший турецкий футболист Арда Туран похвалил главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Итальянский наставник вернулся в «королевский клуб» в 2021 году. С тех пор команда дважды завоевала Лигу чемпионов и дважды выиграла титул Ла Лиги.

«Я с большим уважением отношусь к стилю Анчелотти. Очень непросто тренировать суперзвёзд и поддерживать баланс в раздевалке. Тактика и анализ – это важно, но именно способность тренера управлять людьми делает его великим. За это Анчелотти заслуживает всяческого уважения», – приводит Madrid Xtra слова Турана, в прошлом выступавшего за мадридский «Атлетико» и «Барселону».