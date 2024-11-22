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Туран рассказал, что делает Анчелотти великим

22 Ноября 2024 • 22:34 Комментировать
Леганес
...
Реал Мадрид
1 8.00 X 4.40 2 1.42
24.11 20:30

Бывший турецкий футболист Арда Туран похвалил главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Итальянский наставник вернулся в «королевский клуб» в 2021 году. С тех пор команда дважды завоевала Лигу чемпионов и дважды выиграла титул Ла Лиги.

«Я с большим уважением отношусь к стилю Анчелотти. Очень непросто тренировать суперзвёзд и поддерживать баланс в раздевалке. Тактика и анализ – это важно, но именно способность тренера управлять людьми делает его великим. За это Анчелотти заслуживает всяческого уважения», – приводит Madrid Xtra слова Турана, в прошлом выступавшего за мадридский «Атлетико» и «Барселону».

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