«Барселона» планирует выпустить Гави в старте – такого не было больше года

Полузащитник «Барселоны» Гави может впервые за долгое время выйти в стартовом составе.

В октябре 20-летний футболист восстановился после травмы крестообразной связки, из-за которой отсутствовал почти год. С тех пор Ханс-Дитер Флик выпускает хавбека на замену по ходу второго тайма – как правило, в концовке матчей. По информации журналиста Тони Хуанмарти, в «Барселоне» планируют выпустить Гави с первых минут в предстоящей встрече с «Сельтой». Для молодого испанца это будет первый выход в основе «сине-гранатовых» с ноября прошлого года.

Поединок «Сельта» – «Барселона» состоится в субботу в 23:00 по московскому времени.