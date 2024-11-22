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«Барселона» планирует выпустить Гави в старте – такого не было больше года

22 Ноября 2024 • 22:17 Комментировать
Сельта
...
Барселона
1 4.50 X 4.40 2 1.65
23.11 23:00

Полузащитник «Барселоны» Гави может впервые за долгое время выйти в стартовом составе.

В октябре 20-летний футболист восстановился после травмы крестообразной связки, из-за которой отсутствовал почти год. С тех пор Ханс-Дитер Флик выпускает хавбека на замену по ходу второго тайма – как правило, в концовке матчей. По информации журналиста Тони Хуанмарти, в «Барселоне» планируют выпустить Гави с первых минут в предстоящей встрече с «Сельтой». Для молодого испанца это будет первый выход в основе «сине-гранатовых» с ноября прошлого года.

Поединок «Сельта» – «Барселона» состоится в субботу в 23:00 по московскому времени.

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