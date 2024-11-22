Ещё один игрок «Реала» может вынужденно стать центральным защитником

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вынужден решать проблемы в центре защиты посредством перевода туда игроков других позиций.

В качестве одной из опций на позиции центрального защитника рассматривается номинальный хавбек Орельен Тчуамени. По данным Diario AS, в случае экстренной ситуации в центре обороны будет задействован левый латераль Ферлан Менди. 29-летний француз – четвёртая опция после Антонио Рюдигера, Рауля Асенсио и того же Тчуамени. Других вариантов у «сливочных» пока попросту нет.

Ситуация может улучшиться в январе, если клуб решит усилиться на трансферном рынке. Кроме того, на начало нового года запланировано возвращение в строй Давида Алабы.