В «Реал Сосьедаде» высказались о состоянии Захаряна

Скоро зима, а Арсен Захарян до сих пор не провёл ни одного матча в нынешнем сезоне. Как известно, летом россиянин получил серьёзную травму и перенёс операцию. В пресс-службе «Реал Сосьедада» дали комментарий по поводу состояния Захаряна.

«Игрок испытывает мышечный дискомфорт. Мы узнаем, когда он снова сыграет с командой», - ответ пресс-службы приводит «РИА Новости».

Всего за «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провёл 40 матчей, в которых записал на свой счёт один гол и два голевых паса на партнёров.

«Реал Сосьедад» сейчас располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.