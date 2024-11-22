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Месси высказался о нынешней «Барселоне»

22 Ноября 2024 • 19:54 Комментировать

Бывший футболист «Барселоны» Лионель Месси высказался о нынешней команде Ханса-Дитера Флика.

«Молодые игроки «Барселоны»? Я считаю их впечатляющими. И меня это не удивляет, потому что это не что-то новое. Я видел это в течение всей жизни, по крайней мере, с момента моего приезда в «Барселону» в 13 лет. Это впечатляет, что у ребят есть возможности в таком возрасте. Когда им дают шанс, появляется уверенность, и они играют так, как привыкли с маленького возраста – ведь никто не знает клуб лучше», - сказал Месси в программе El nou clam.

Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. В настоящий момент аргентинец представляет «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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