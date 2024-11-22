Фермин Лопес расстроен из-за недостатка игровой практики

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес переживает из-за своего положения в клубе.

Как утверждает El Nacional, 21-летний Лопес расстроен, что получает мало игровых минут в «Барселоне». Кроме того, футболист переживает, что не может вытеснить из состава Дани Ольмо. Пока неизвестно, как это отразится на игре Лопеса в ближайших матчах.

В этом сезоне Лопес принял участие в девяти играх с учетом всех турниров, отметился одним голом и двумя результативными передачами.

23 ноября «Барселона» проведет выездной поединок против «Сельты». Начало 14-го тура Ла Лиги запланировано на 23:00 по мск.