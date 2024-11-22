Месси не приедет на день рождение «Барселоны»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не будет присутствовать на праздновании 125-го дня рождения «Барселоны». Об этом рассказал журналист Фернандо Поло.

Ранее сообщалось, что Месси принял приглашение президента «Барселоны» Жоана Лапорты посетить мероприятие, которое должной пройти 29 ноября.

Напомним, Месси выступал за каталонский клуб с 2004 по 2021 год, после чего перебрался во французский «ПСЖ». В настоящий момент 37-летний аргентинец является игроком американского «Интер Майами». Трудовой договор футболиста с клубом рассчитан до конца декабря 2025 года.