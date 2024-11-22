Флик ответил, кто может заменить Ямаля в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, кто может заменить вингера Ламина Ямаля в предстоящем матче с «Сельтой».

Ранее немецкий специалист сообщил, что 17-летний Ямаль пропустит игру из-за травмы.

— Кто заменит Ламина в составе? Это могут быть Рафинья, Пау, Дани, Фермин… У нас много вариантов, — цитирует Флика Barca Universal.

Завтра, 23 ноября, «Барселона» проведет выездной матч против «Сельты». Начало игры 14-го тура испанской Ла Лиги запланировано на 23:00 по московскому времени.

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