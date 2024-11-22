Флик рассказал, сыграет ли Ямаль с «Сельтой»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился комментарием о состоянии вингера команды Ламина Ямаля.

Напомним, ранее 17-летний футболист получил повреждение.

— Ламин Ямаль пропустит игру с «Сельтой». Мы не будем им рисковать. Он вернется, как только почувствует, что готов на все сто процентов, — цитирует Флика журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне Ямаль появился на поле в 16 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.

Встреча 14-го тура испанской Ла Лиги «Сельта» - «Барселона» состоится завтра, 23 ноября. Начало поединка запланировано на 23:00 по мск.