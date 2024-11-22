Месси: «Я принадлежу Барселоне»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о Барселоне.

— Здесь родились мои дети. Я прожил здесь всю свою жизнь. Я чувствую, что принадлежу Барселоне. Мы вместе с семьей думаем о том, чтобы однажды вернуться жить в Барселону. Мои дети, жена и я очень скучаем по жизни там, — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо.

Напомним, за основную команду «Барселоны» Месси выступал с 2004 по 2021 год. За это время он принял участие в 778 матчах, забил 672 гола и сделал 303 результативные передачи.

Стоит сказать, что вместе с «Барселоной» Месси десять раз стал чемпионом Испании, выиграл четыре Лиги чемпионов и множество других трофеев.