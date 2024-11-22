Тренер «Барселоны» Флик высказался о Месси

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о бывшем футболисте команды – о Лионеле Месси.

«Для нас большая честь, что величайший игрок всех времён, Лионель Месси, говорит хорошие вещи о нынешней команде «Барселоны». Нам нравится, что он следит за командой. Для нас очень важно, что он так высоко ценит наших молодых игроков», - сказал Флик журналистам на пресс-конференции.

«Барселона» на текущий момент является лидером чемпионата Испании. В субботу, 23 ноября, команда Ханса-Дитера Флика проведёт гостевой матч Ла Лиги против «Сельты». Игра стартует в 23:00 по московскому времени.

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