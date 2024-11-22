Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Атлетико» определились с будущим Лемара

22 Ноября 2024 • 11:39 Комментировать

Атакующий полузащитник Тома Лемар, правами на которого владеет мадридский «Атлетико», может покинуть команду в ближайшем будущем. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichaes.

По данным источника, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне больше не заинтересован в услугах французского вингера. Срок действующего контракта Лемара с мадридским грандом истекает летом 2027 года, его трансферная стоимость оценивается в 7,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лемар поучаствовал всего в одном поединке без голевых действий. По итогам 13 туров Ла Лиги «Атлетико» набрал 26 баллов и занимает третье в турнирной таблице.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Тома Лемар
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Языковой скандал: Тренера сборной Украины попросили говорить на русском Буффон назвал самого сложного соперника – это не Роналду и не Месси Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» трёх звездных игроков Буффон рассказал, в чём увидел слабость Роналду «Спартак» обратился к Джикии Тренер «Зенита» Тимощук выиграл суд против Украины Аморим может указать на выход семи игрокам «Манчестер Юнайтед» Ди Мария рассказал, чем Роналду отличается от Месси В «Барселоне» приняли решение по Рафинье «Манчестер Сити» определил кандидата на замену Гвардиоле
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии «Наполи» принял решение по Кварацхелии на фоне интереса «Барселоны» и «ПСЖ»
Спортивные новости
СКА уверенно переиграл «Торпедо» в матче КХЛ «Трактор» разобрался с ЦСКА в матче КХЛ В Госдуме прокомментировали желание Монсона стать депутатом Московское «Динамо» выиграло у «Сибири» в КХЛ Ольховский оценил шансы Синнера на календарный «Большой шлем» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
22.11.24 в 23:00
Хетафе Хетафе
Вальядолид Вальядолид
1.63 3.50 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Ноября
12:00 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может вернуть полузащитника из «Манчестер Юнайтед»
11:39 · Испания. Ла Лига
В «Атлетико» определились с будущим Лемара
09:42 · Англия. Премьер-лига
Левандовски высказался о Гвардиоле 1
09:36 · Германия. Бундеслига
«Реал» уверен, что опередит «Манчестер Юнайтед» в споре за звёздного защитника 1
08:55 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» приняли решение по де Йонгу 1
07:59 · Испания. Ла Лига
Левандовски вспомнил двух сложнейших оппонентов в карьере
06:33 · Испания. Ла Лига
Левандовски поделился мнением о Рамосе
06:15 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Ювентус» готовы побороться за игрока «Реала» слухи
06:01 · Англия. Премьер-лига
Родри рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч»
05:37 · Англия. Премьер-лига
Родри ответил, как отреагирует на звонок «Реала» 1
05:27 · Испания. Ла Лига
Названы условия нового контракта Ямаля с «Барселоной»
04:54 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Снимаю шляпу перед Кроосом»
04:44 · Англия. Премьер-лига
«Он станет лучше, когда поймёт»: Родри дал совет Винисиусу 1
04:22 · Испания. Ла Лига
​«Не повезло в футболе - повезло в бизнесе» - Джовани дос Сантос пришёл к успеху
03:21 · Испания. Ла Лига
​Лёв прокомментировал работу Флика
02:31 · Испания. Ла Лига
​«Мы из Камеруна» - Винисиус Жуниор получил в дар генеалогический сертификат
01:59 · Испания. Ла Лига
Появились новые сведения о состоянии Ямаля и Гави
01:07 · Испания. Ла Лига
«От Фигу до Роналду» - на аукционе продаются персональные шкафчики суперзвёзд «Реала» 1
01:07 · Испания. Ла Лига
Мингеса – о молодых звёздах «Барселоны»: «Они будут ошибаться, но их нужно ценить»
21 Ноября
22:59 · Испания. Ла Лига
Стало известно, кто заменит Ямаля в старте «Барселоны»
22:42 · Испания. Ла Лига
Маркос Алонсо ответил, отпразднует ли гол в ворота «Барселоны»
22:25 · Испания. Ла Лига
Экс-скаут «Барселоны»: «Мне не нравился Тчуамени»
21:41 · Испания. Ла Лига
«Барселона» будет готова выслушать предложения по Кристенсену
21:17 · Испания. Ла Лига
Погба оценил Ямаля
21:04 · Испания. Ла Лига
В Испании не считают ошибкой трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»
Все новости