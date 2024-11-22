В «Атлетико» определились с будущим Лемара

Атакующий полузащитник Тома Лемар, правами на которого владеет мадридский «Атлетико», может покинуть команду в ближайшем будущем. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichaes.

По данным источника, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне больше не заинтересован в услугах французского вингера. Срок действующего контракта Лемара с мадридским грандом истекает летом 2027 года, его трансферная стоимость оценивается в 7,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лемар поучаствовал всего в одном поединке без голевых действий. По итогам 13 туров Ла Лиги «Атлетико» набрал 26 баллов и занимает третье в турнирной таблице.