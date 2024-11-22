В «Барселоне» приняли решение по де Йонгу

Нидерландский хавбек Френки де Йонг все еще не договорился с каталонской «Барселоной» по условиям нового трудового соглашения, об этом информирует Relevo.

Как сообщает источник, в стане «сине-гранатовых» заняли позицию, что 27-летний игрок может быть выставлен на продажу, если не поставит подпись под соглашением. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2026 года. Цвета каталонского коллектива Френки защищает с 2019-го.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании де Йонг провел всего четыре встречи, не отметившись голевыми действиями. «Барселона» занимает первое место в таблице Ла Лиги.