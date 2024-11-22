Левандовски вспомнил двух сложнейших оппонентов в карьере

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски назвал самых непроходимых оппонентов среди защитников.

«Против кого из защитников было труднее всего играть? Серхио Рамос и Компани», – цитирует Madrid Universal 36-летнего поляка, выступавшего за дортмундскую «Боруссию» и мюнхенскую «Баварию» до перехода в «Барселону».

Серхио Рамос провёл лучшие годы карьеры в мадридском «Реале». В прошлом сезоне 38-летний испанец представлял цвета «Севильи», а в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента.

Венсан Компани, наиболее известный по игре в «Манчестер Сити», повесил бутсы на гвоздь с 2020 году. Сейчас бельгиец занимает должность главного тренера «Баварии».