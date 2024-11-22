Левандовски поделился мнением о Рамосе

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился впечатлениями от игры против Серхио Рамоса.

Поляк и испанец пересекались ещё в первой половине прошлого десятилетия, когда форвард выступал за дортмундскую «Боруссию», а защитник – за мадридский «Реал». Позднее Левандовски противостоял Рамосу уже в качестве игрока «Баварии», а в прошлом сезоне за их дуэлью можно было наблюдать во встречах «Барселоны» с «Севильей».

«Играть против Серхио Рамоса – это серьёзное испытание. Он силён, всегда действовал жёстко, и он постоянно старался располагаться рядом со мной. Для меня это было поразительно», – цитирует Madrid Xtra Левандовски.

Напомним, что с лета нынешнего года Серхио Рамос не имеет клубной прописки.