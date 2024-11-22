Названы условия нового контракта Ямаля с «Барселоной»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль подпишет новый контракт с клубом.

Действующее соглашение 17-летнего вундеркинда рассчитано до 2026 года, однако в «Барселоне» считают это обстоятельство простой формальностью. Как сообщает журналист Жота Жорди, на которого ссылается Barca Universal, договор Ямаля будет продлён на шесть лет, когда футболисту исполнится 18. Стороны уже достигли компромисса по условиям сделки. Сумма отступных – 1 млрд евро.

Ламин Ямаль записал на свой счёт шесть забитых мячей и восемь голевых передач в 16 матчах нынешнего сезона. Своё 18-летие испанец отметит в июле 2025 года.