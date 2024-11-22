​«Не повезло в футболе - повезло в бизнесе» - Джовани дос Сантос пришёл к успеху

Когда-то мексиканский футболист Джовани дос Сантос подавал большие надежды в «Барселоне», это было еще во времена Франка Райкарда, но так должным образом и не заиграл. Последние годы своей карьеры он провел в североамериканских чемпионатах, а также в родной Мексике, повесив бутсы на гвоздь 2021 году.

И с тех пор, как сообщает испанское издание El Mundo Deportivo, неожиданно оказался очень везучим в бизнесе.

Во-первых, дос Сантос через свою компанию стал техническим партнёром мексиканской компанией PEMEX, которая является главным производителем нефтепродуктов в Мексике. Он предлагает ей необходимые химические добавки для производства.

Но это ещё не всё - также дос Сантосу принадлежит очень успешный бизнес по импорту люксовых автомобилей в Мексику.