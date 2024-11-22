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​Лёв прокомментировал работу Флика

22 Ноября 2024 • 03:21 Комментировать

Бывший наставник сборной Германии Йоахим Лёв, в 2014 году приведший команду к победе в чемпионате мира в Бразилии, прокомментировал успехи «Барселоны» под началом Ханса Флика, ранее работавшего с мюнхенской «Баварией».

- У «Барселоны» невероятная история и философия, и Флик оказался там не просто так. Он подходит команде, он очень хорошо работает с молодёжью, у него правильный, атакующий менталитет, он смел в своих решениях и полностью подходит «Барселоне», - цитирует слова Йоахима Лёва derbyderbyderby.it.

Напомним, что Лёв покинул пост наставника сборной Германии в 2021 году и с тех пор не тренирует.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Йоахим Лёв Ханс-Дитер Флик ещё теги
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