​«Мы из Камеруна» - Винисиус Жуниор получил в дар генеалогический сертификат

После финального свистка матча между сборными Бразилии и Уругвая в рамках квалификации к чемпионату мира 2026 года (игра, напомним, закончилась со счётом 1:1) бразильский нападающий Винисиус Жуниор получил особый приз - генеалогический сертификат, который подтвердил его камерунский корни.

Эту инициативу продвигает бразильская федерация футбола, преследуя цель рассказать миру об истинных корнях самых лучших игроков национальной команды этого многонационального государства.

Напомним, что и другая звезда мадридского «Реала», перешедший в этот клуб минувшим летом, Килиан Мбаппе, также является камерунцем по своему происхождению.