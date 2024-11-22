Появились новые сведения о состоянии Ямаля и Гави

В субботу «Барселона» проведёт выездной матч Ла Лиги против «Сельты». Как и предполагалось ранее, участие в поединке не сможет принять Ламин Ямаль – он продолжает восстановление после травмы лодыжки, сообщает RAC1. Кроме того, под вопросом и участие 17-летнего вингера во встрече Лиги чемпионов с «Брестом», которая состоится во вторник. Что касается Гави, то он готов впервые с прошлого года выйти в старте. Впрочем, отыграть все 90 минут хавбек пока не в состоянии.

Напомним, Ламин Ямаль травмировался в начале текущего месяца. Он пропустил игру с «Реал Сосьедадом» и не отправился на сбор испанской национальной команды.

Гави не играл из-за разрыва крестообразной связки с ноября прошлого года по октябрь нынешнего.