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«От Фигу до Роналду» - на аукционе продаются персональные шкафчики суперзвёзд «Реала»

22 Ноября 2024 • 01:07 Комментировать

Не так давно на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу», на котором выступает мадридский «Реал», прошел ремонт и теперь на аукционе сотни появился любопытный лот. Речь идёт о 24 персональных шкафчиках, которые использовались в старой раздевалке команды.

В них держали свои вещи самые известные игроки, которые выступали в последние десятилетия за мадридский «Реал». Есть там и шкафчик Зинедина Зидана, и Дэвида Бекхэма, и Роберта Карлоса, и Серхио Рамоса, и Карима Бензема, и Луиша Фигу, не говоря уже о Криштиану Роналду.

Такой лот станет настоящим подарком для поклонников этого клуба, и в частности, личных поклонников футболистов. Аукцион стартовал 12 ноября, базовая цена - 10.000 фунтов стерлингов за один шкафчик.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид
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