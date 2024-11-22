Мингеса – о молодых звёздах «Барселоны»: «Они будут ошибаться, но их нужно ценить»

Защитник «Сельты» Оскар Мингеса рассказал, как относится к молодым футболистам «Барселоны».

Испанский игрок покинул ряды «сине-гранатовых» и перебрался в «Сельту» летом 2022 года, не сработавшись с Хави Эрнандесом.

В преддверии матча против каталонского гранда Мингеса высказался о юных дарованиях команды.

«Нужно ценить то, что делают Кубарси, Касадо и другие. Если ты оборонительный игрок и допускаешь ошибку – ты попадаешь в заголовки газет, за тобой пристально следят. Эти игроки будут совершать ошибки, но не следует «убивать» их, когда это происходит», – сказал Мингеса в интервью в преддверии матча «Сельты» с «Барселоной», который состоится в субботу.