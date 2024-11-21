Стало известно, кто заменит Ямаля в старте «Барселоны»

Ламин Ямаль не сможет выйти в стартовом составе в ближайшем матче «Барселоны» против «Сельты».

17-летний вингер продолжает восстановление после травмы, полученной перед паузой на игры сборных. Согласно сведениям Mundo Deportivo, место вундеркинда в основе в предстоящей встрече Ла Лиги, как ожидается, займёт Дани Ольмо. Судя по всему, 26-летний испанец сыграет слева в атаке, а Рафинья Диас вернётся на «родную» для себя позицию правого вингера.

Ламин Ямаль стал автором шести голов и восьми результативных передач в 16 поединках «Барселоны» в текущем сезоне. Дани Ольмо поразил ворота соперников пять раз, появившись на поле в восьми играх.