Маркос Алонсо ответил, отпразднует ли гол в ворота «Барселоны»

Защитник «Сельты» Маркос Алонсо готовится сыграть против «Барселоны», за которую выступал в недавнем прошлом.

Испанский футболист представлял цвета «сине-гранатовых» до лета нынешнего года, после чего перебрался в «Сельту» на правах свободного агента. В субботу 33-летний игрок может сыграть против своей прежней команды в поединке Ла Лиги.

В преддверии матча журналисты спросили у Алонсо, отпразднует ли он, если сможет поразить ворота каталонцев, и тот дал утвердительный ответ: «Да, как и всегда, когда я забиваю», – приводит Managing Barca слова защитника.

Маркос Алонсо провёл девять матчей в нынешней кампании, но пока не забивал. В 45 поединках за «Барселону» он отличился трижды.