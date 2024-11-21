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Экс-скаут «Барселоны»: «Мне не нравился Тчуамени»

21 Ноября 2024 • 22:25 Комментировать
Сельта
...
Барселона
1 4.40 X 4.40 2 1.67
23.11 23:00

Бывший скаут «Барселоны» Боян Кркич вспомнил, как изучал игру нынешнего полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени.

Отец известного экс-футболиста «сине-гранатовых» занимал должность в скаутском отделе клуба с 2007 по 2011 и с 2017 по 2020 год.

«Я два или три раза изучал игру Тчуамени, когда тот играл в «Монако», а я был в «Барселоне». В своих отчётах по нему я всегда писал одно и то же: он силён, мощен, быстр, но креативен ли? Совсем нет. Он мне не нравился. Мне не казалось, что он подходит большому клубу», – цитирует Barca Universal Кркича-старшего.

Летом 2022 года мадридский «Реал» купил Орельена Тчуамени у «Монако» за 80 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Барселона Боян Кркич Орельен Тчуамени ещё теги

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