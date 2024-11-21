Защитник Андреас Кристенсен продолжает восстановление после травмы. Примерно в январе датчанин может вернуться в строй, но ему будет трудно претендовать на игровое время, учитывая пропущенный значительный отрезок времени.

Как сообщает на своих страницах испанское издание Sport, «Барселона» будет готова выслушать предложения по Кристенсену в зимнее трансферное окно. Каталонцы могут захотеть заработать деньги на этом трансфере ради будущих подписаний.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 28-летнего Андреаса Кристенсена в 30 миллионов евро.