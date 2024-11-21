Погба оценил Ямаля

Известный футболист Поль Погба, который в марте может возобновить карьеру после дисквалификации за допинг, высказался о вингере Ламине Ямале из «Барселоны».

«Ламин Ямаль холоден. Он лучший молодой футболист в мире. Представляете, если он выиграет Лигу чемпионов в этом году? Он просто разносит – во время Евро и с самого начала этого сезона. Так что он хорош, он холоден», - слова Погба приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В сезоне 2024/2025 Ламин Ямаль провёл за «Барселону» 16 матчей. В них 17-летний футболист записал на свой счёт шесть голов и восемь результативных передач на партнёров.