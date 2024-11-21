В Испании не считают ошибкой трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»

Испанский тренер Рауль Рианчо высказался о российском полузащитнике «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

— Не могу назвать переход Захаряна в «Реал Сосьедад» ошибкой. Конечно, пока у Арсена нет большого прогресса, но его время еще придет, — заявил Рианчо порталу «РБ Спорт».

Специалист считает, что в Испании Захаряну обязательно предоставят шанс раскрыться после восстановления от травмы.

Напомним, Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. Однако в этом сезоне 21-летний футболист на поле не выходил, так как травмировался на летних сборах.

После 13 туров «Реал Сосьедад» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков.