Левандовски: Я готов принять «Золотой мяч» за 2020 год

В 2020 году церемонию вручения «Золотого мяча» отменили из-за пандемии коронавируса. Это не могло не огорчить нападающего Роберта Левандовски, явно заслуживавшего награду. Польский форвард, который сейчас выступает за «Барселону», дал комментарий на этот счёт.

«В то время я не понимал, почему [«Золотой мяч» отменили]. Все лиги играли, Лигу чемпионов доиграли. Я не понимал, почему так. Я знаю, что футбол иногда работает как политика. Если у вас есть футбол, у вас есть бизнес. Если у вас есть бизнес, у вас есть политика.

Принял ли бы я награду за 2020 год сейчас? Конечно, принял бы», - сказал Левандовски в программе Рио Фердинанда.