Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски: Я готов принять «Золотой мяч» за 2020 год

21 Ноября 2024 • 20:01 Комментировать

В 2020 году церемонию вручения «Золотого мяча» отменили из-за пандемии коронавируса. Это не могло не огорчить нападающего Роберта Левандовски, явно заслуживавшего награду. Польский форвард, который сейчас выступает за «Барселону», дал комментарий на этот счёт.

«В то время я не понимал, почему [«Золотой мяч» отменили]. Все лиги играли, Лигу чемпионов доиграли. Я не понимал, почему так. Я знаю, что футбол иногда работает как политика. Если у вас есть футбол, у вас есть бизнес. Если у вас есть бизнес, у вас есть политика.

Принял ли бы я награду за 2020 год сейчас? Конечно, принял бы», - сказал Левандовски в программе Рио Фердинанда.

👍 2
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Золотой Мяч Роберт Левандовски ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Языковой скандал: Тренера сборной Украины попросили говорить на русском Буффон назвал самого сложного соперника – это не Роналду и не Месси Форвард «Барселоны» Левандовски выбрал клуб до конца карьеры Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» трёх звездных игроков Буффон рассказал, в чём увидел слабость Роналду Тренер «Зенита» Тимощук выиграл суд против Украины Аморим может указать на выход семи игрокам «Манчестер Юнайтед» В «Барселоне» приняли решение по Рафинье «Манчестер Сити» определил кандидата на замену Гвардиоле Ди Мария рассказал, чем Роналду отличается от Месси
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии «Наполи» принял решение по Кварацхелии на фоне интереса «Барселоны» и «ПСЖ»
Спортивные новости
«Трактор» разобрался с ЦСКА в матче КХЛ В Госдуме прокомментировали желание Монсона стать депутатом Московское «Динамо» выиграло у «Сибири» в КХЛ Ольховский оценил шансы Синнера на календарный «Большой шлем» Янчук прокомментировал завершение карьеры Надаля Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Ноября
20:01 · Испания. Ла Лига
Левандовски: Я готов принять «Золотой мяч» за 2020 год
19:49 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда «Барселона» примет решение по Пенье
19:29 · Испания. Ла Лига
Левандовски: Я никогда не видел таких талантов, как Ямаль
19:19 · Испания. Ла Лига
Левандовски высказался о Месси и Роналду
18:57 · Англия. Премьер-лига
Левандовски рассказал, как согласился перейти в клуб из Манчестера
18:45 · Испания. Ла Лига
Левандовски снова в строю официально
18:35 · Испания. Ла Лига
«Я не нравился Хави»: Мингеса рассказал о причинах ухода из «Барселоны»
17:43 · Испания. Ла Лига
Туран считает, что Гюлер будет успешнее него
17:28 · Испания. Ла Лига
Родри обратился к Надалю
17:26 · Италия. Серия А
Клуб Серии А хочет подписать Эндрика из «Реала» 1 слухи
17:18 · Испания. Ла Лига
Стала известна позиция «Реала» по Мбаппе слухи
16:49 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» пригласил Месси 1
16:36 · Испания. Ла Лига
Раскрыта дата возвращения Ямаля
15:20 · Германия. Бундеслига
«Барселона» продвинулась в переговорах по Та слухи
15:09 · Испания. Ла Лига
Ямаль не тренировался с «Барселоной» 1
14:23 · Испания. Ла Лига
Силкин: «Захаряну не стоило переходить в «Реал Сосьедад»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Порро не перейдёт в «Реал»
09:34 · Англия. Премьер-лига
Стала известна позиция «Ливерпуля» по Тчуамени
09:01 · Испания. Ла Лига
Советник Лапорты оценил работу Флика в «Барселоне»
08:48 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» оценили игру Мбаппе за «Реал»
06:15 · Испания. Ла Лига
Педри рассказал, чем его удивил товарищ по «Барселоне» Касадо
06:07 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» интересен молодой талант из Испании 1
05:50 · Испания. Ла Лига
«Интер Майами» нацелился на экс-звезду «Реала» слухи
05:40 · Испания. Ла Лига
Рафинья собрал команду из 11 легенд «Барселоны»
05:17 · Испания. Ла Лига
Флик добавил финал Лиги чемпионов в свой календарь
Все новости