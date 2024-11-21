Стало известно, когда «Барселона» примет решение по Пенье

Появилась информация о будущем испанского голкипера Иньяки Пеньи в «Барселоне».

Как утверждает Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» примет решение по 25-летнему Пенье в конце сезона. Уточняется, что в клубе хотят внимательно проанализировать игру голкипера.

Пенья — воспитанник «Барселоны». В составе главной команды он провел 33 матча, в которых пропустил 49 голов и девять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Стоит сказать, что в этом сезоне Пенья является основным вратарем «сине-гранатовых», так как Марк-Андре тер Штеген получил травму.

Контракт Пеньи с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года.