Левандовски: Я никогда не видел таких талантов, как Ямаль

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился комментарием о своём одноклубнике Ламине Ямале.

— Впервые я увидел Ламина на тренировке, когда ему было 15 лет. Я видел много талантов в своей жизни, но таких – никогда. Это было потрясающе. Как он делает это в таком возрасте? Клянусь, это невозможно! — приводит слова Левандовски Barca Universal.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.

Согласно сведениям интернет-портала Transfermarkt, стоимость Ямаля составляет 150 миллионов евро.