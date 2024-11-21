Левандовски высказался о Месси и Роналду

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о звёздных Лионеле Месси и Криштиану Роналду. По словам поляка, он старался соответствовать высокому уровню аргентинца и португальца.

«Я использовал Месси и Роналду, чтобы подталкивать себя к тому, чтобы бить рекорды и забивать голы. Я не имею в виду, что я хотел бить их рекорды – они из другого мира – но я хотел идти за ними или даже в чём-то их превосходить. Я хотел, чтобы моё имя было рядом с ними в номинациях», - сказал Левандовски в интервью Рио Фердинанду в программе Rio Meets.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски забил 19 голов в 17 матчах за «Барселону».

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