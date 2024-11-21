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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски снова в строю официально

21 Ноября 2024 • 18:45 Комментировать

Форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски вернулся в строй после травмы поясницы. Новостью о возвращении форварда делится пресс-служба «Барсы».

Напомним, что в грядущем туре испанской Ла Лиги «Барселоне» предстоит сыграть против «Сельты», которая идёт на 11-м месте турнирной таблицы. «Сине-гранатовые» же идут на первом месте с 33 баллами в активе.

Ранее Левандовски рассказал, через сколько будет завершена его игровая карьера. Сейчас форварду 36 лет, в текущем сезоне он провёл 17 матчей, в которых в рамках всех турниров забил 19 голов и оформил две голевые передачи.

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