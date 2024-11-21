«Я не нравился Хави»: Мингеса рассказал о причинах ухода из «Барселоны»

Воспитанник «Барселоны» Оскар Мингеса высказался о своём уходе из каталонского клуба в «Сельту».

— Когда пришел Хави, мы с ним не очень ладили. Я ему не нравился. Он сказал, что я проведу максимум десять матчей. Это повлияло на мой настрой. Я тренировался ради тренировок, поэтому покинул «Барселону», — приводит слова Мингесы Barca Universal.

Защитник перешел из «Барселоны» в «Сельту» в 2022 году, подписав четырехлетний контракт. В нынешнем сезоне Мингеса принял участие в 12 матчах чемпионата Испании, в которых отметился двумя забитыми голами и стал автором пяти результативных передач.