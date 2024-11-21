Туран считает, что Гюлер будет успешнее него

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран полагает, что молодой талант турецкого футбола Арда Гюлер будет успешнее него.

«Гюлер – особенный, талантливый игрок с уникальными качествами. Уверен в том, что он меня превзойдёт. Для этого ему нужно превратить свой талант в реальную игру, а также полностью адаптироваться в мадридском «Реале». Верю, что он способен на большие успехи, чем были у меня», - делится Туран для AS.

Напомним, что в прошлом сезоне Гюлер оказался в «Реале», где больше лечился, чем играл. В текущем сезоне у молодого турка набралось 12 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился голевыми действиями.