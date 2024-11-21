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Родри обратился к Надалю

21 Ноября 2024 • 17:28 Комментировать

Обладатель «Золотого мяча» в 2024 году Родри Эрнандес высказался о Рафаэле Надале. Знаменитый испанский теннисист завершил свою карьеру.

«Рафа – это больше, чем легенда. Вероятно, лучший спортсмен всех времен. Он является эталоном того, каким нужно быть на корте и за его пределами. Желаю ему всего наилучшего», - цитирует Эрнандеса Marca.

Напомним, что сам Родри в текущем сезоне вряд ли уже сыграет, он восстанавливается после тяжёлой травмы колена, которую получил ещё в сентябре в игре Английской премьер-лиги с «Арсеналом» (2:2).

Ранее Родри поведал о своём самом важном жизненном решении.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Надаль Родри Эрнандес
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