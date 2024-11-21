В мадридском «Реала» сохраняют спокойствие относительно французского нападающего команды Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в «Реале» понимают, что Мбаппе — это большой игрок, поэтому внутри клуба сохраняют спокойствие.

Напомним, Мбаппе подписал контракт с «Реалом» минувшим летом. В составе «сливочных» 25-летний нападающий принял участие в 16 встречах с учетом всех турниров, в которых забил восемь мячей и стал автором двух ассистов.

Стоит сказать, что Мбаппе уже два раза подряд не вызывался в сборную Франции на игры Лиги наций.

24 ноября «Реал» встретится на выезде с «Леганесом». Начало матча 14-го тура Ла Лиги запланировано на 20:30 по мск.