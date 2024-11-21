Президент «Барселоны» пригласил Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта пытается наладить отношения с Лионелем Месси. В эфире Catalunya Radio прозвучала информация о том, что Лапорта отправил аргентинскому футболисту личное приглашение посетить празднование 125-летия «Барселоны». Мероприятие состоится в пятницу, 29 ноября.

Ожидается, что Месси посетит праздник. Это будет первое возвращение аргентинца в ряды «Барселоны» после ухода из клуба летом 2021 года. Тогда, как известно, «сине-гранатовые» не смогли предложить Лионелю новый контракт из-за серьёзных финансовых проблем.

На мероприятии в честь 125-летния «Барселоны» будут и другие звёзды – Хави, Андрес Иньеста, Хосеп Гвардиола и другие, пишет Goal.