Раскрыта дата возвращения Ямаля

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль из-за травмы не сможет принять участие в ближайшем матче чемпионата Испании с «Сельтой». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в «Барселоне» не хотят рисковать 17-летним футболистом. Ожидается, что игрок вернется в строй к игре Лиги чемпионов с «Брестом», которая пройдет 26 ноября после матча с «Сельтой».

В текущем сезоне Ямаль принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.

23 ноября «Барселона» встретится на выезде с «Сельтой» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени.