Ямаль не тренировался с «Барселоной»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль пропустил тренировку команды. Об этом сообщает журналист Хави Мигель.

Напомним, Ямаль получил повреждение в начале ноября.

По данным источника, сегодня Ямаль не тренировался с командой, но занимался в спортзале. Ожидается, что 17-летний футболист пропустит предстоящую игру против «Сельты».

В нынешнем сезоне Ямаль появился на поле в 16 матчах с учетом всех турниров, шесть раз поразил ворота соперников и оформил восемь ассистов.

23 ноября «Барселона» встретится на выезде с «Сельтой» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.