Силкин: «Захаряну не стоило переходить в «Реал Сосьедад»

Российский тренер Сергей Силкин, работавший в «Динамо», высказался о хавбеке «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

Летом 2023 года Захарян покинул московское «Динамо» и стал игроком испанского «Реал Сосьедада».

Силкин признался, что ему жаль Захаряна, которому все время что-то мешает играть.

— Я думаю, что ему не стоило переходить в «Сосьедад». Может, ему стоило перейти в «Зенит» (смеется), — приводит слова Силкина портал «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Захарян на поле пока не выходил, так как продолжает восстанавливаться от травмы лодыжки, полученной на летних сборах.