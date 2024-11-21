Советник Лапорты оценил работу Флика в «Барселоне»

Энрик Масип, советник главы каталонской «Барселоны» Жоана Лапорты, поделился мнением о работе наставника «сине-гранатовых» Ханса-Дитера Флика.
«Нужно похвалить Флика за то, какую работу он проделывает. При этом нельзя забывать о вкладе Хави. Новый тренер нашел нужные ключи. Сейчас у нас прекрасная команда в плане технического оснащения. Клуб помог тренеру с трансферами», - передает слова советника газета Marca.
Напомним, что немецкий специалист возглавил каталонский коллектив минувшим летом. По итогам 13 туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» набрали 33 балла и лидируют в турнирной таблице.
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