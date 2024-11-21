Советник Лапорты оценил работу Флика в «Барселоне»

«Нужно похвалить Флика за то, какую работу он проделывает. При этом нельзя забывать о вкладе Хави. Новый тренер нашел нужные ключи. Сейчас у нас прекрасная команда в плане технического оснащения. Клуб помог тренеру с трансферами», - передает слова советника газета Marca.