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Чемпионат Испании. Ла Лига

Советник Лапорты оценил работу Флика в «Барселоне»

21 Ноября 2024 • 09:01 Комментировать

Энрик Масип, советник главы каталонской «Барселоны» Жоана Лапорты, поделился мнением о работе наставника «сине-гранатовых» Ханса-Дитера Флика.

«Нужно похвалить Флика за то, какую работу он проделывает. При этом нельзя забывать о вкладе Хави. Новый тренер нашел нужные ключи. Сейчас у нас прекрасная команда в плане технического оснащения. Клуб помог тренеру с трансферами», - передает слова советника газета Marca.

Напомним, что немецкий специалист возглавил каталонский коллектив минувшим летом. По итогам 13 туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» набрали 33 балла и лидируют в турнирной таблице.

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