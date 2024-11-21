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В «Барселоне» оценили игру Мбаппе за «Реал»

21 Ноября 2024 • 08:48 Комментировать

Энрик Масип, который является советником президента каталонской «Барселоны» Жоана Лапорты, поделился мнением о выступлениях нападающего Килиана Мбаппе за мадридский «Реал».

«Реал» - отличная команда с прекрасными футболистами. Однако сейчас заметно, что им некомфортно играть. Мбаппе поставили на позицию девятки, где он не любит играть. Это будет нелегко. Но когда Килиан наберет оптимальную форму, он станет настоящей машиной», - передает слова Масипа газета Marca.

В текущем сезоне Мбаппе поучаствовал в 16 поединках мадридского гранда, отметившись восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
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