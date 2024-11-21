В «Барселоне» оценили игру Мбаппе за «Реал»

«Реал» - отличная команда с прекрасными футболистами. Однако сейчас заметно, что им некомфортно играть. Мбаппе поставили на позицию девятки, где он не любит играть. Это будет нелегко. Но когда Килиан наберет оптимальную форму, он станет настоящей машиной», - передает слова Масипа газета Marca.