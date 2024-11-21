Педри рассказал, чем его удивил товарищ по «Барселоне» Касадо

Полузащитник «Барселоны» Педри признался, что был впечатлён своим одноклубником Марком Касадо.

21-летний опорный хавбек проводит дебютный полноценный сезон в первой команде «сине-гранатовых». До прихода Ханса-Дитера Флика он выступал преимущественно за дубль каталонцев.

«Я называю Касадо питбулем – он превращается в настоящего зверя, когда идёт в прессинг и пытается вернуть мяч. Он меня очень удивил», – приводит Barca Universal слова Педри.

Марк Касадо провёл 15 матчей за «Барселону» в текущем сезоне, записав на свой счёт пять результативных передач.

23 ноября каталонский гранд сыграет на выезде против «Сельты» в рамках Ла Лиги.