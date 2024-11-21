Состав «Интер Майами» может пополнить ещё один звёздный футболист.

«Цапли» проявляют интерес к атакующему полузащитнику Хамесу Родригесу, который не смог заиграть в испанском «Райо Вальекано», докладывает DSPORTS. Ожидается, что уже скоро колумбиец станет свободным агентом.

Сам 33-летний экс-игрок мадридского «Реала» предпочитает продолжить карьеру в Европе, однако возможность поиграть с Лионелем Месси и другими звёздами «Интер Майами» может убедить его задуматься о переезде в МЛС. Ещё один козырь американского клуба – участие в новом клубном чемпионате мира, который состоится летом.

Хамес Родригес сыграл в шести матчах «Райо Вальекано» в текущем сезоне, лишь однажды выйдя в стартовом составе.