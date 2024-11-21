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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Интер Майами» нацелился на экс-звезду «Реала» слухи

21 Ноября 2024 • 05:50 Комментировать
Интер Майами
2:3
Атланта Юнайтед

Состав «Интер Майами» может пополнить ещё один звёздный футболист.

«Цапли» проявляют интерес к атакующему полузащитнику Хамесу Родригесу, который не смог заиграть в испанском «Райо Вальекано», докладывает DSPORTS. Ожидается, что уже скоро колумбиец станет свободным агентом.

Сам 33-летний экс-игрок мадридского «Реала» предпочитает продолжить карьеру в Европе, однако возможность поиграть с Лионелем Месси и другими звёздами «Интер Майами» может убедить его задуматься о переезде в МЛС. Ещё один козырь американского клуба – участие в новом клубном чемпионате мира, который состоится летом.

Хамес Родригес сыграл в шести матчах «Райо Вальекано» в текущем сезоне, лишь однажды выйдя в стартовом составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Хамес Родригес Райо Вальекано Интер Майами трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

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