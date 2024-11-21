Рафинья собрал команду из 11 легенд «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас составил символическую сборную из легендарных игроков клуба.

Место на позиции вратаря в команде бразильца занял Виктор Вальдес. Среди защитников Рафинья выделил Жорди Альбу, Херарда Пике и Карлеса Пуйоля. Позиции в полузащите остались за Серхио Бускетсом, Хави, Андресом Иньестой и Роналдиньо. Атакующее трио составили Неймар, Луис Суарес и Лионель Месси, в своё время успешно игравшие за «сине-гранатовых» именно в таком сочетании.

Рафинья выступает в «Барселоне» с лета 2022 года. В текущем сезоне он отметился 12 голами и десятью ассистами, проведя 17 матчей.