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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик добавил финал Лиги чемпионов в свой календарь

21 Ноября 2024 • 05:17 Комментировать
Барселона
...
Брест
26.11 23:00

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассчитывает вывести команду в финал Лиги чемпионов.

Решающая встреча за трофей самого престижного еврокубка состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене. Если верить инсайду El Chiringuito TV, последний день весны помечен в рабочем календаре Флика с подписью «финал Лиги чемпионов». В качестве доказательства источник даже привёл фото, где также показаны другие пометки – например, матч заключительного тура Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао, запланированный на 25 мая.

Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» перед началом текущего сезона. Каталонцы занимают шестую позицию в таблице общего этапа Лиги чемпионов с девятью набранными очками после четырёх туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик

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