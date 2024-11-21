Флик добавил финал Лиги чемпионов в свой календарь

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассчитывает вывести команду в финал Лиги чемпионов.

Решающая встреча за трофей самого престижного еврокубка состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене. Если верить инсайду El Chiringuito TV, последний день весны помечен в рабочем календаре Флика с подписью «финал Лиги чемпионов». В качестве доказательства источник даже привёл фото, где также показаны другие пометки – например, матч заключительного тура Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао, запланированный на 25 мая.

Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» перед началом текущего сезона. Каталонцы занимают шестую позицию в таблице общего этапа Лиги чемпионов с девятью набранными очками после четырёх туров.