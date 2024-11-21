Браим Диас определился с планами – игрока связывают с уходом из «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас уже принял решение по собственному будущему.

25-летний футболист не имеет постоянного места в стартовом составе «сливочных», и с недавних пор в прессе ведутся разговоры о возможном возвращении марокканца в «Милан». Впрочем, сам атакующий хавбек совершенно не настроен покидать «Реал», докладывает журналист Хосе Феликс Диас. Игрок верит в свои силы и считает, что со временем сможет пробиться в основу.

Браим Диас принял участие в девяти матчах «Реала» в нынешнем сезоне, записав себе в актив один забитый гол и два результативных паса. Контракт полузащитника рассчитан до 2027 года.