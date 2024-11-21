Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Браим Диас определился с планами – игрока связывают с уходом из «Реала»

21 Ноября 2024 • 04:58 Комментировать
Леганес
...
Реал Мадрид
24.11 20:30

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас уже принял решение по собственному будущему.

25-летний футболист не имеет постоянного места в стартовом составе «сливочных», и с недавних пор в прессе ведутся разговоры о возможном возвращении марокканца в «Милан». Впрочем, сам атакующий хавбек совершенно не настроен покидать «Реал», докладывает журналист Хосе Феликс Диас. Игрок верит в свои силы и считает, что со временем сможет пробиться в основу.

Браим Диас принял участие в девяти матчах «Реала» в нынешнем сезоне, записав себе в актив один забитый гол и два результативных паса. Контракт полузащитника рассчитан до 2027 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Браим Диас

Новости по матчу

Сегодня, 21 Ноября
04:37
Вальверде сыграет на новой позиции в ближайшем матче «Реала»
03:36
В «Арсенале» считают, что Гюлер может стать «новым Эдегором»
03:26
Канселу: «Пепе говорил, что я буду играть в «Реале», но я хотел в «Барселону»
02:57
Анчелотти выбрал пару центральных защитников на ближайший матч «Реала»
20 Ноября
15:12
Генич встал на защиту Мбаппе
06:06
«Ливерпуль» начнёт переговоры по звёздному игроку «Реала»
00:09
«Арсенал» принял решение по Салиба на фоне интереса «Реала»
19 Ноября
23:44
Гюлер может сменить «Реал» на английский топ-клуб
03:38
Вальверде рассказал, кто из игроков «Реала» помог ему с адаптацией
01:11
«Реал» и «Барселона» поспорят за перспективного португальца
00:38
«Реал» может подписать сразу двух левых защитников
18 Ноября
23:27
Форвард «Реала» Родриго может залечить травму раньше, чем предполагалось
22:20
Федерико Вальверде вспомнил, как решил перейти в «Арсенал»
21:39
Вальверде – о 0:4 от «Барселоны»: «Нужно признать, что нас переиграли»
21:20
Та выберет новый клуб в январе – на игрока претендуют три гранда
17:14
Анчелотти нашёл новую позицию Асенсио
16:10
Названа дата операции Милитао после травмы «крестов»
04:59
Ромарио назвал будущего победителя Ла Лиги 1
03:51
«Реал» может расстаться с полузащитником
00:23
Модрич ответил на вопрос о возвращении в чемпионат Хорватии
17 Ноября
22:34
Анчелотти может оставить Куртуа в запасе «Реала» – названа причина
16:56
Павлюченко ответил, сколько ещё лет может играть Модрич
07:43
Пике высказался о президенте «Реала»
07:23
Тренер загребского «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Модрича
06:30
Ямаль – лидер по обводкам в Ла Лиге, Мбаппе – четвёртый 10
06:08
Известна позиция Переса по трансферам «Реала»
05:13
«Ты или Рамос?»: Пике ответил, кто сильнее 1
04:31
«Реал» получил более 100 звонков от агентов защитников
02:51
«Реал» не ведёт переговоров по Лапорту
01:58
«Реалу» предложили услуги игрока «Байера»
01:40
Рамос несколько раз звонил в «Реал»
16 Ноября
20:11
Стало известно, кто покинет «Реал» после прихода Дэвиса 3
19:56
Агент Дэвиса лжёт — защитник договорился с «Реалом»
15 Ноября
19:21
Кроос не исключил, что вернётся в «Реал» 3
17:16
Эрмосо отреагировал на слухи о «Реале»
04:46
Лапорт хочет перейти в «Реал», но есть серьёзная проблема
02:30
Модрич назвал самый важный трофей в своей карьере
00:26
Винисиус – второй по средней оценке в Ла Лиге в 2024 году, Левандовски – третий
14 Ноября
22:37
В «Реале» приняли решение по Алабе
04:42
Рамос предложил свои услуги «Реалу» – известен ответ 1
02:12
Лапорт дал ответ на вопрос о переходе в «Реал» 1
02:03
Алаба может вернуться на поле раньше, чем предполагалось
13 Ноября
21:54
В «Реале» определили игрока, который сможет заменить Крооса
20:57
Порро отреагировал на информацию об интересе «Реала»
15:36
Не все в «Реале» хотят покупать новичков 1
04:52
Начо высказался о проблемах Мбаппе в «Реале»
04:22
Начо оценил шансы «Реала» в борьбе за чемпионство с «Барселоной»
03:14
Экс-капитан «Реала» Начо выбрал между Родри и Винисиусом 1
03:02
«Реал» включил в список интересов ещё одного защитника
01:10
Президент Ла Лиги Тебас: «Перес сказал, что «Реал» спасёт футбол» 2
00:01
Президент Ла Лиги выбрал между «Реалом» Анчелотти и «Барселоной» Гвардиолы 1
12 Ноября
23:20
19-летний экс-игрок «Реала» объявил о завершении карьеры 2
22:23
«Реал» претендует на двух защитников стоимостью в 60-70 млн евро 1
20:52
«Реал» или «Барселона»: Дэвис выбрал новый клуб 2
20:39
Батурина отказал «Реалу» — за игроком следит «Барселона»
16:48
Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой 23
11 Ноября
06:47
«Реал» мог подписать Калафьори – названа причина отказа 2
06:15
Винисиус обратился к Милитао
10 Ноября
22:57
Рамос лайкает посты с призывами вернуть его в «Реал»
21:22
Идальго: «Разговоры о кризисе «Реала» далеки от правды»
06:53
«Реал», «Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на игрока с ценником в 40 млн евро
04:38
Ван Нистелрой сравнил давление в «Манчестер Юнайтед» и «Реале» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛЕГАНЕС РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026 Назван лучший игрок Серии А в XXI веке: Тотти – второй, Мальдини – четвёртый, Шевченко – девятый, а Роналду – двенадцатый Буффон назвал самого сложного соперника – это не Роналду и не Месси Языковой скандал: Тренера сборной Украины попросили говорить на русском «Спартак» принял решение по Хлусевичу «Зенит» может выступить на международном турнире Форвард «Барселоны» Левандовски выбрал клуб до конца карьеры Тренер «Зенита» Тимощук выиграл суд против Украины
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» Роналду, Месси, Ямаль и другие: названы претенденты на награду игроку года Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией
Спортивные новости
Московское «Динамо» выиграло у «Сибири» в КХЛ Ольховский оценил шансы Синнера на календарный «Большой шлем» Янчук прокомментировал завершение карьеры Надаля Терещенко — о травме Овечкина: «Не думаю, что это станет для него проблемой» Плющев – о чемпионате 3x3: «Хотелось бы посмотреть, что это из себя представляет» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Ноября
04:58 · Испания. Ла Лига
Браим Диас определился с планами – игрока связывают с уходом из «Реала»
04:37 · Испания. Ла Лига
Вальверде сыграет на новой позиции в ближайшем матче «Реала»
04:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» претендует сразу на двух игроков «Барселоны» слухи
03:55 · Испания. Ла Лига
Вальверде ответил на вопрос о матче «Реала» с «Ливерпулем»
03:45 · Испания. Ла Лига
Симеоне находится в шаге от исторического достижения
03:36 · Англия. Премьер-лига
В «Арсенале» считают, что Гюлер может стать «новым Эдегором»
03:26 · Испания. Ла Лига
Канселу: «Пепе говорил, что я буду играть в «Реале», но я хотел в «Барселону»
02:57 · Испания. Ла Лига
Анчелотти выбрал пару центральных защитников на ближайший матч «Реала» слухи
00:37 · Испания. Ла Лига
Эндрик не покинет «Реал» зимой
00:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» интересуются полузащитником «Реала»
20 Ноября
22:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов предложить 80 миллионов евро за полузащитника «Реал Сосьедада»
22:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» определился с суммой, за которую отпустит Фернандеса в «Реал» 2
20:41 · Испания. Ла Лига
Захарян рискует не сыграть против «Атлетика»
20:32 · Испания. Ла Лига
Известна позиция «Барселоны» по регистрации Ольмо на вторую часть сезона слухи
20:24 · Испания. Ла Лига
Названа дата возвращения «Барселоны» на «Камп Ноу» слухи
19:41 · Испания. Ла Лига
Винисиус, Ольмо и Кубо поспорят за звание игрока месяца в Ла Лиге официально
19:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и «Атлетико» не проведут матч Ла Лиги в США
19:11 · Испания. Ла Лига
Звезда фильмов для взрослых Миа Халифа ответила на слухи о романе с футболистом «Атлетико»
19:00 · Испания. Ла Лига
Витор Роке назвал двух кумиров детства – они играют до сих пор
18:53 · Англия. Премьер-лига
Советник президента «Барселоны» ответил на вопрос о трансфере Холанна
18:49 · Испания. Ла Лига
Советник Лапорты: «Месси за талант мог бы выиграть 13 «Золотых мячей» – он на четыре головы выше Роналду» 3
18:35 · Испания. Ла Лига
Педри: «Я переживаю лучший этап в своей карьере»
17:49 · Испания. Ла Лига
В «Реале» приняли решение по Браиму Диасу 1
17:40 · Испания. Кубок
Агент Захаряна отреагировал на невключение игрока в заявку «Реал Сосьедада»
17:39 · Испания. Ла Лига
Витор Роке высказался о трудностях в «Барселоне»
Все новости