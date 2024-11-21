Вальверде сыграет на новой позиции в ближайшем матче «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде готовится сыграть на непривычной для себя позиции.

В предстоящем матче Ла Лиги против «Леганеса», который состоится в воскресенье, уругваец займёт место правого защитника, докладывает журналист Хосе Луис Санчес. У главного тренера Карло Анчелотти попросту нет других опций – все игроки, способные сыграть справа в обороне, в настоящий момент травмированы.

Стоит отметить, что у Федерико Вальверде уже есть незначительный опыт выступления на позиции правого защитника: эту роль хавбеку-универсалу доверял ещё прежний рулевой «сливочных» Зинедин Зидан в 2021 году.