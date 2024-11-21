Вальверде ответил на вопрос о матче «Реала» с «Ливерпулем»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о предстоящей встрече с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

Встреча пройдёт в среду на «Энфилде». Английский коллектив подходит к игре лидером таблицы общего этапа – четыре победы после четырёх туров. У «сливочных» дела обстоят хуже: команда Анчелотти набрала всего шесть очков и располагается на 18-й позиции.

«Матч с «Ливерпулем»? Это будет трудная неделя, – отвечает Вальверде, вернувшийся в Мадрид из расположения сборной Уругвая. – Сейчас я устал, позади долгий перелёт. Теперь мне нужно восстановиться и вернуться в хорошей форме», – цитирует Madrid Xtra хавбека.